В Великих Луках продолжается строительство путепровода через железную дорогу

Ровно половина всех запланированных на этот год работ - выполнена. Прослеживаются и очертания будущей эстакады. Строители автомагистрали завершили сборку металлоконструкции левого направления. К слову, это часть моста весит восемьсот тонн. На объекте трудятся две сотни человек, плюс субподрядные организации, которые прокладывают все необходимые коммуникации. Шум на стройке не утихает, строители работают в две смены.
Но подрядчик уже столкнулся с главной проблемой этого года – дождливое лето. Работы ведутся и на самой автомагистрали. К концу года здесь уже появится асфальтовое покрытие. Тогда же откроется и временное движение. В декабре можно будет проехать через туннель и по левой полосе дороги. Отметим, что подобного типа эстакады можно увидеть только в крупных городах.
Чабан Алина
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