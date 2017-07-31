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В Великих Луках продолжается строительство путепровода через железную дорогу

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.07.2017 11:42

Ровно половина всех запланированных на этот год работ - выполнена. Прослеживаются и очертания будущей эстакады. Строители автомагистрали завершили сборку металлоконструкции левого направления. К слову, это часть моста весит восемьсот тонн. На объекте трудятся две сотни человек, плюс субподрядные организации, которые прокладывают все необходимые коммуникации. Шум на стройке не утихает, строители работают в две смены.

Но подрядчик уже столкнулся с главной проблемой этого года – дождливое лето. Работы ведутся и на самой автомагистрали. К концу года здесь уже появится асфальтовое покрытие. Тогда же откроется и временное движение. В декабре можно будет проехать через туннель и по левой полосе дороги. Отметим, что подобного типа эстакады можно увидеть только в крупных городах.

Чабан Алина

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