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Командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.07.2017 11:39

Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени с мечами награждён командир 76-й десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец. Одну из высших наград России за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны ему вручил командующий ВДВ страны Андрей Сердюков.

Алексей Наумец - кадровый военный, выпускник Рязанского военного командного училища. Прошел вооруженные конфликты в Чечне, Абхазии, Грузии. Командиром Псковской дивизии назначен в две тысячи тринадцатом году. Под его командованием она неоднократно становилась лучшей среди частей и соединений ВДВ.

Татьяна Борисова

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