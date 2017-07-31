В Пскове начался ремонт Дворца бракосочетания

Сейчас в здании тысяча девятьсот восьмого года постройки ремонтируют цокольный этаж. Там гидроизолируют фундамент, углубляют пол, обновляют инженерные сети. Это первый этап работ. Завершить его планируют уже к концу года. В отремонтированном помещении разместятся сотрудники, которые будут заниматься переводом актовых записей с бумажных носителей в электронный вид.
Все эти сведения войдут в Единую государственную информационную систему. Вторым этапом работ, он намечен на будущий год, станет преображение зала торжеств и регистрации. После перепланировки их станет два. Нынешний интерьер не обновлялся с семьдесят четвёртого года. Дизайн нового собираются обсудить с горожанами. Кроме того, в здании вместо одной комнаты для молодых появятся две - жениха и невесты. Также во Дворце бракосочетаний на улице Детской после обновления планируют проводить торжественную регистрацию рождения, как это уже практикуют в Петербурге. Оценить преображение псковского ЗАГСа горожане смогут летом девятнадцатого года. Именно тогда планируют завершить все работы. Их заключительным этапом станет приведение в порядок фасада, подъезда и облагораживание территории. Кстати, на время ремонта закрывать Дворец бракосочетаний не собираются. Обещают прекращать все шумные работы на время, когда звучит марш Мендельсона.
Надежда Прыгина
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