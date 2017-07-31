logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

День Военно-Морского флота отпраздновали псковичи на набережной Флотской Славы

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 31.07.2017 11:16

По традиции в акватории реки Великой кильватерным строем выстроились катера дивизиона пограничных сторожевых катеров. Ритуал приветствия кораблей и личного состава провел начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов. На торжественном митинге в честь праздника лучшие сотрудники Погрануправления получили ценные подарки, благодарности, а некоторым морякам присвоили воинские звания.

К памятному знаку псковичам-флотоводцам под оружейные залпы возложили цветы. Напомним, День Военно-Морского флота Российской Федерации, согласно Указу Президента России Владимира Путина, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.

Андрей Удалов

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Новости

 
 
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк