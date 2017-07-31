День Военно-Морского флота отпраздновали псковичи на набережной Флотской Славы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.07.2017 11:16

По традиции в акватории реки Великой кильватерным строем выстроились катера дивизиона пограничных сторожевых катеров. Ритуал приветствия кораблей и личного состава провел начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов. На торжественном митинге в честь праздника лучшие сотрудники Погрануправления получили ценные подарки, благодарности, а некоторым морякам присвоили воинские звания.

К памятному знаку псковичам-флотоводцам под оружейные залпы возложили цветы. Напомним, День Военно-Морского флота Российской Федерации, согласно Указу Президента России Владимира Путина, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.

Андрей Удалов