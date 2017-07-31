Более сотни современных поэтов и литераторов приняли участие в фестивале «Словенское поле»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.07.2017 11:08

Приехали из восемнадцати регионов России и из других стран: Беларуси, Испании, Эстонии, Франции и даже Объединенных Арабских Эмиратов. Участники фестиваля побывали в Печорах, читали стихи в Изборске и Пскове. После награждения победителей состоялись литературно-музыкальные чтения: выступили поэты и барды.

Произведения авторов, которые заняли призовые места, будут опубликованы в сборнике фестиваля «Словенское поле - 2017». Добавим, конкурс стихов посвящен семидесятилетию автора гимна Пскова Станислава Золотцева.

Андрей Удалов