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Более сотни современных поэтов и литераторов приняли участие в фестивале «Словенское поле»

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.07.2017 11:08

Приехали из восемнадцати регионов России и из других стран: Беларуси, Испании, Эстонии, Франции и даже Объединенных Арабских Эмиратов. Участники фестиваля побывали в Печорах, читали стихи в Изборске и Пскове. После награждения победителей состоялись литературно-музыкальные чтения: выступили поэты и барды.

Произведения авторов, которые заняли призовые места, будут опубликованы в сборнике фестиваля «Словенское поле - 2017». Добавим, конкурс стихов посвящен семидесятилетию автора гимна Пскова Станислава Золотцева.

Андрей Удалов

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