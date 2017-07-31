Комиссия конкурса «Лучшее поселение посетила Пустошкинский и Невельский районы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.07.2017 11:04

Комиссия конкурса «Лучшее поселение», который проводит администрация региона, посетила Пустошкинский и Невельский районы. Второй год подряд муниципалитеты сражаются за победу в нескольких номинациях. Борьба нешуточная, ведь на кону - полтора миллиона рублей для городских поселений и миллион для сельских. Поэтому все шестьдесят участников конкурса стремятся выделиться из череды других. И выбрать лучшего в такой ситуации непросто.

Невельский посёлок Усть-Долыссы просто обязан был попасть в номинацию «Территория культуры». Вот даже местная администрация находится в этом здании бывшей почтовой станции 18 века. Правда привести в порядок фасад не получается – не хватает средств. Сознавая это, многие местные жители ставят на большие колёса вот такие русские малолитражки и спокойно колесят по местным дорогам. Зато о воинских мемориалах здесь не забывают – в волости насчитывается 8 братских захоронений. И каждый год перед 9 мая местные власти приводят их в порядок.

В местном ДК Вам ещё покажут русскую горницу с ткацким станком позапрошлого века, а в библиотеке обязательно прочитают стихи одного из семи местных поэтов.

Когда-то в Чернецово, что чуть в сторону от трассы, была большая церковь, дворянское имение с парком и почти четыре тысячи жителей. Артефакты той поры бережно хранятся в уникальном деревенском музее пейзажного наследия "Окоём". Правда, найти музей непросто - никакого указателя на трассе для туристов нет. Глава волости тут же обещает потратить на это часть будущего выигрыша.

Но конкуренты тоже не лыком шиты. Пусть в Пригородной волости под Пустошкой таких достопримечательностей нет, зато местную культуру видно и слышно издалека. С бюджетом чуть больше миллиона здесь своими руками устанавливают памятные знаки там, где раньше стояли храмы, и следят за чистотой пляжей. Конкурс играет в этом не последнюю роль.

В Пустошке после победы рассчитывают оборудовать освещение на местном стадионе и приобрести современную экипировку для футболистов и боксёров. Город буквально живёт спортом - и давно готов стать "самым здоровым поселением" региона. Вот только поспорить с этим готовы ещё как минимум 4 райцентра.

Виталий Михайлов, Тигран Гаспарян