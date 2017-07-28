Три тысячи псковских предпринимателей превратились в должников

Три тысячи псковских предпринимателей лишись спокойного сна. Из налоговой им пришли уведомления о том, что они должны уплатить страховые взносы за прошлый год. При том, что это уже сделано. Превратившись в злостных неплательщиков, коммерсанты теперь штурмуют Налоговую службу. А там их перенаправляют в Пенсионный фонд. "Замкнутый круг и пока его не разорвать" – хором твердят те, кто пытается решить эту дилемму.
В начале года в силу вступили новые изменения в налоговом законодательстве. Теперь контролем за уплатой обязательного пенсионного и медицинского страхования занимается не Пенсионный фонд, а Налоговая служба. Передача полномочий спокойно не прошла. Из-за путаницы многие индивидуальные предприниматели Пскова получили письма счастья. Из добросовестных налогоплательщиков коммерсанты разом превратились в злостных должников.
Все квитанции об уплате есть, а вот лишних денег нет. Но как выяснилось, уладить всё до дня списания средств со счетов и вернуть свои деньги не так и просто.
Как стало известно «Вестям», эта проблема сейчас решается на федеральном уровне. А в Пенсионном фонде разъяснения обещали дать в понедельник.
Алина Чабан, Кирилл Мосин, Сергей Дьяков
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