Для участников автопробега «Берлин – Москва» выступили псковские музыканты

Участники автопробега «Дружба Берлин – Москва» побывали на концерте. Для них выступили псковские музыканты. Сегодня гости останутся ночевать, а завтра отправятся в Санкт-Петербург. Напомним, в этом году в акции принимают участие более трехсот человек из шестнадцати стран мира. Об этом рассказал на пресс-конференции организатор автопробега Райнер Ротфусс.
Он отметил, что по сравнению с прошлым годом участников стало больше, запланировано посещение около пятидесяти городов. Основной маршрут как и год назад – Карелия, он будет стартовать из Санкт-Петербурга. Так же есть маршруты «Волга», «Золотое кольцо», «Иркутск – Москва», а также маршруты из Риги и Ростова-на-Дону. Восьмого августа участники пробега встретятся в Москве, где состоится рок-концерт и концерт классической музыки.
Андрей Удалов
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