Дмитрий Месхиев: «К режиссёрской работе Александра Кладько у дирекции претензий нет»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.07.2017 17:11

Новый сезон Пушкинский театр проведёт без художественного руководителя. С предыдущим - Александром Кладько театрально-концертная дирекция не намерена продлевать контракт. Об этом сегодня «Вестям» рассказал руководитель дирекции Дмитрий Месхиев. Несколько молодых актёров уже высказались в защиту худрука, заявив, что без него в театре им делать нечего.

Дмитрий Месхиев в свою очередь сообщил, что с каждым членом труппы он готов поговорить о сложившейся ситуации отдельно, но удерживать кого-то против воли не намерен. При этом курс актёрского мастерства, который набрал Александр Кладько, стартует по расписанию, но с новым наставником - заслуженным артистом России Сергеем Попковым. Бывший художественный руководитель, заметил Месхиев, сам не изъявил желание продолжить работу в театре в такой роли. Добавлю: к режиссёрской работе Кладько у дирекции претензий не возникло. По словам руководителя театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Месхиева, работа художественного руководителя, помимо режиссуры, связана ещё с довольно большим количеством бытовых, иногда не очень приятных вещей. И далеко не каждый режиссёр может и способен заниматься ещё и этой работой. Александр Иванович остаётся хорошим режиссёром.

Регина Кадырова