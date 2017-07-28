Дмитрий Месхиев: «К режиссёрской работе Александра Кладько у дирекции претензий нет»

Новый сезон Пушкинский театр проведёт без художественного руководителя. С предыдущим - Александром Кладько театрально-концертная дирекция не намерена продлевать контракт. Об этом сегодня «Вестям» рассказал руководитель дирекции Дмитрий Месхиев. Несколько молодых актёров уже высказались в защиту худрука, заявив, что без него в театре им делать нечего.
Дмитрий Месхиев в свою очередь сообщил, что с каждым членом труппы он готов поговорить о сложившейся ситуации отдельно, но удерживать кого-то против воли не намерен. При этом курс актёрского мастерства, который набрал Александр Кладько, стартует по расписанию, но с новым наставником - заслуженным артистом России Сергеем Попковым. Бывший художественный руководитель, заметил Месхиев, сам не изъявил желание продолжить работу в театре в такой роли. Добавлю: к режиссёрской работе Кладько у дирекции претензий не возникло. По словам руководителя театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Месхиева, работа художественного руководителя, помимо режиссуры, связана ещё с довольно большим количеством бытовых, иногда не очень приятных вещей. И далеко не каждый режиссёр может и способен заниматься ещё и этой работой. Александр Иванович остаётся хорошим режиссёром.
Регина Кадырова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6