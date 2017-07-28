logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Дмитрий Месхиев: «К режиссёрской работе Александра Кладько у дирекции претензий нет»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 28.07.2017 17:11

Новый сезон Пушкинский театр проведёт без художественного руководителя. С предыдущим - Александром Кладько театрально-концертная дирекция не намерена продлевать контракт. Об этом сегодня «Вестям» рассказал руководитель дирекции Дмитрий Месхиев. Несколько молодых актёров уже высказались в защиту худрука, заявив, что без него в театре им делать нечего.

Дмитрий Месхиев в свою очередь сообщил, что с каждым членом труппы он готов поговорить о сложившейся ситуации отдельно, но удерживать кого-то против воли не намерен. При этом курс актёрского мастерства, который набрал Александр Кладько, стартует по расписанию, но с новым наставником - заслуженным артистом России Сергеем Попковым. Бывший художественный руководитель, заметил Месхиев, сам не изъявил желание продолжить работу в театре в такой роли. Добавлю: к режиссёрской работе Кладько у дирекции претензий не возникло. По словам руководителя театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Месхиева, работа художественного руководителя, помимо режиссуры, связана ещё с довольно большим количеством бытовых, иногда не очень приятных вещей. И далеко не каждый режиссёр может и способен заниматься ещё и этой работой. Александр Иванович остаётся хорошим режиссёром.

Регина Кадырова

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Новости

 
 
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк