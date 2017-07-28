Фильм «Образ жизни. Барды» Дины Перевозчиковой о фестивале авторской песни и поэзии «Изборская крепость» смотрите на телеканале «Россия-24» (28 июля) в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.07.2017 15:25

Барды - это образ жизни. Можно заниматься чем угодно, и при этом писать стихи и музыку. А главное - собираться вместе, хотя бы раз в год, чтобы встретиться со старыми друзьями и вспомнить любимые песни у костра. Фестиваль авторской песни и поэзии "Изборская крепость" - отличная возможность для этого. Старинные крепостные стены, костер, луна и душевные песни. Смотрите на телеканале «Россия-24» (28 июля) в 19.45