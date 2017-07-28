Фильм «Образ жизни. Барды» Дины Перевозчиковой о фестивале авторской песни и поэзии «Изборская крепость» смотрите на телеканале «Россия-24» (28 июля) в 19.45

Барды - это образ жизни. Можно заниматься чем угодно, и при этом писать стихи и музыку. А главное - собираться вместе, хотя бы раз в год, чтобы встретиться со старыми друзьями и вспомнить любимые песни у костра. Фестиваль авторской песни и поэзии "Изборская крепость" - отличная возможность для этого. Старинные крепостные стены, костер, луна и душевные песни. Смотрите на телеканале «Россия-24» (28 июля) в 19.45
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6