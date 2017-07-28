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Псков принимает международный автопробег «Берлин - Москва»

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.07.2017 15:09

Участники Автопробега «Дружба Берлин – Москва» приехали в Псков. В этом году в акции принимают участие более трехсот человек из шестнадцати стран мира. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции организатор Райнер Ротфусс. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом участников стало больше, запланировано посещение около пятидесяти городов.

Основной маршрут, как и год назад – Карелия, он будет стартовать из Санкт-Петербурга. Так же есть маршруты «Волга», «Золотое кольцо», «Иркутск – Москва», а также маршруты из Риги и Ростова-на-Дону. Восьмого августа участники пробега встретятся в Москве, где состоится рок-концерт и концерт классической музыки. Сегодня в Пскове участников автопробега ждет праздничная программа, а завтра утром они отправятся в Санкт-Петербург. Организатор автопробега «Дружба Берлин – Москва», Райнер Ротфусс, признался: «Когда мы в этот раз пересекали границу с Эстонией, у нас было такое чувство, как будто мы дома. В этом году пересечение границы прошло очень быстро и легко. В отличии от прошлого года, когда был Крымский кризис».

Андрей Удалов

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