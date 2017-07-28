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В Псковской области новых случаев заражения животных вирусом африканской чумы не выявлено

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.07.2017 14:54

Специалисты проводят мониторинг охотничьих угодий, где обитают дикие кабаны. Это связано со вспышкой африканской чумы свиней на ферме в Серёдкинской колонии. В связи с этим на территории Псковского района введён карантин. Организована работа трёх ветеринарно-карантинных полицейских постов. На них досматриваются все автомобили на предмет перевозки свиней и мясных продуктов.

Ведётся проверка личных подсобных хозяйств. Как сообщили в комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, новых случаев заражения животных вирусом африканской чумы не выявлено.

Кирилл Радион

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