В Псковской области новых случаев заражения животных вирусом африканской чумы не выявлено

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.07.2017 14:54

Специалисты проводят мониторинг охотничьих угодий, где обитают дикие кабаны. Это связано со вспышкой африканской чумы свиней на ферме в Серёдкинской колонии. В связи с этим на территории Псковского района введён карантин. Организована работа трёх ветеринарно-карантинных полицейских постов. На них досматриваются все автомобили на предмет перевозки свиней и мясных продуктов.

Ведётся проверка личных подсобных хозяйств. Как сообщили в комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, новых случаев заражения животных вирусом африканской чумы не выявлено.

Кирилл Радион