В Псковской области новых случаев заражения животных вирусом африканской чумы не выявлено

Специалисты проводят мониторинг охотничьих угодий, где обитают дикие кабаны. Это связано со вспышкой африканской чумы свиней на ферме в Серёдкинской колонии. В связи с этим на территории Псковского района введён карантин. Организована работа трёх ветеринарно-карантинных полицейских постов. На них досматриваются все автомобили на предмет перевозки свиней и мясных продуктов.
Ведётся проверка личных подсобных хозяйств. Как сообщили в комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, новых случаев заражения животных вирусом африканской чумы не выявлено.
Кирилл Радион
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Июль 2017
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