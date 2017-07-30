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О кузнечном деле поговорим с основателем «Кузнечного дворика» в городе Пскове Евгением Вагиным в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 31 июля с 7:20

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.07.2017 12:25

О кузнечном деле поговорим с основателем «Кузнечного дворика» в городе Пскове Евгением Вагиным в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 31 июля с 7:20Превратить кусок холодного и бездушного железа в нечто уникальное, способное украсить наш интерьер и жизнь — это смысл работы настоящего кузнеца. Издавна люди этой профессии были уважаемы среди своих соплеменников, однако их работа часто сводилась только к изготовлению подков для коней или оружия. Сегодня же кузнечное дело — это настоящее искусство, которое порождает изысканные предметы роскоши. О кузнечном деле поговорим с кузнецом, художником-реставратором и основателем «Кузнечного дворика» в городе Пскове Евгением Вагиным в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 31 июля с 7:20

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