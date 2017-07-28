logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

В Пскове увеличилось количество пьяных водителей

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 28.07.2017 11:27

Аварий, совершённых пьяными водителями, стало больше. Свидетельствует неутешительная статистика ГИБДД. За полгода зафиксировано семьдесят одно такое происшествие. В них погибли семнадцать человек. Девяносто девять получили ранения. Чаще всего принявших на грудь тянет за руль по пятницам и воскресеньям, констатируют в инспекции.

Большинство пойманных нетрезвых водителей, показывает практика, уже привлекались к административной ответственности.
Водитель этого мопеда с пьяных глаз наехал на бордюр. Его пассажирку после падения с транспортного средства доставили в областную больницу. На Индустриальной в Пскове подвыпивший мужчина за рулём жигулей наехал на велосипедиста. А на Вокзальной водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и сбил трёх пешеходов на тротуаре. К счастью, все пострадавшие отделались незначительными травмами. Госпитализация не потребовалась.

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Новости

 
 
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк