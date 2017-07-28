В Пскове увеличилось количество пьяных водителей

Аварий, совершённых пьяными водителями, стало больше. Свидетельствует неутешительная статистика ГИБДД. За полгода зафиксировано семьдесят одно такое происшествие. В них погибли семнадцать человек. Девяносто девять получили ранения. Чаще всего принявших на грудь тянет за руль по пятницам и воскресеньям, констатируют в инспекции.
Большинство пойманных нетрезвых водителей, показывает практика, уже привлекались к административной ответственности.
Водитель этого мопеда с пьяных глаз наехал на бордюр. Его пассажирку после падения с транспортного средства доставили в областную больницу. На Индустриальной в Пскове подвыпивший мужчина за рулём жигулей наехал на велосипедиста. А на Вокзальной водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и сбил трёх пешеходов на тротуаре. К счастью, все пострадавшие отделались незначительными травмами. Госпитализация не потребовалась.
Надежда Прыгина
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6