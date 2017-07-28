В Пскове увеличилось количество пьяных водителей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.07.2017 11:27

Аварий, совершённых пьяными водителями, стало больше. Свидетельствует неутешительная статистика ГИБДД. За полгода зафиксировано семьдесят одно такое происшествие. В них погибли семнадцать человек. Девяносто девять получили ранения. Чаще всего принявших на грудь тянет за руль по пятницам и воскресеньям, констатируют в инспекции.

Большинство пойманных нетрезвых водителей, показывает практика, уже привлекались к административной ответственности.

Водитель этого мопеда с пьяных глаз наехал на бордюр. Его пассажирку после падения с транспортного средства доставили в областную больницу. На Индустриальной в Пскове подвыпивший мужчина за рулём жигулей наехал на велосипедиста. А на Вокзальной водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и сбил трёх пешеходов на тротуаре. К счастью, все пострадавшие отделались незначительными травмами. Госпитализация не потребовалась.



Надежда Прыгина