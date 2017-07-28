Жители Новой Гоголёвки оказались заложниками чиновничьих ошибок

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.07.2017 11:21

Жители Новой Гоголевки считают, что стали заложниками чиновничьих ошибок. Землю в поселении покупали под строительство жилья со всеми, как им казалось, необходимыми разрешениями. Когда же дошло до дела, узнали: строить дома на этих участках запрещает федеральный закон. По просьбе жителей, «Вести» уже поднимали эту проблему. Спустя пару недель после выхода сюжета в эфир представители волостных и районных властей встретились с растерянными людьми.

Общественные слушания. Под таким громким названием прошла эта кулуарная встреча жителей и чиновников. Её время и место у собравшихся вызвали недоумение: четыре часа рабочего дня, неприспособленная для общения площадка за сельским магазином. Да и общаться слуги народа с этим самым народом поначалу собирались совсем не на интересующую людей тему. Но гнев толпы всё же направил разговор в нужное русло.

Звучит жутко, но по факту люди озадачены вот чем: соседство с мёртвыми не даёт жить живым. Не так давно собственники земель с удивлением узнали: строить жилые дома на купленных участках они не могут. Уже четыре года территория находится в санитарно-защитной зоне, потому как расположена недалеко от кладбища. Больше того, обескураженные люди выяснили: сотни уже построенных обжитых домов также находятся в этой зоне. А размеры кладбища в нарушение всех требований СанПиНа превышены.

Корень своих бед возмущённые землевладельцы видят не столько в разросшемся кладбище, сколько в наплевательском отношении чиновников и других ответственных лиц к своим обязанностям и судьбам людей.

Допущенной халатности слуги народа даже не отрицают.

Понимание проблемы есть у всех, только вот способа решить её местные чиновники пока не предлагают. Говорят, надо посовещаться. В первую очередь с администрацией города. Об определении границ санитарно-защитной зоны городского кладбища. Вот только вопроса это не решит, опасаются люди.

Отстаивая свои права, некоторые землевладельцы уже обратились в прокуратуру, говорят, если их продолжат кормить завтраками, дойдут до Президента.

Судя по поведению чиновников Псковского района, без вмешательства сверху не обойтись.

Оставив после себя больше вопросов, чем ответов, заместитель главы района Владимир Петров ретировался.

Надежда Прыгина,Тигран Гаспарян

