На месте пустыря за остановкой на улице Печорской в Пскове может появиться поликлиника

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.07.2017 11:13

За приведение в порядок этой долгие годы заброшенной территории, взялась служба благоустройства города. Уже избавились от прогнившего больше чем за пятнадцать лет забора. Сейчас засыпают аварийную канаву глубиной больше четырёх метров, делают планировку.

От заполонившего участок борщевика обещают избавиться, а вот полезную зелень оставить. С инициативой облагородить пустующую землю выступил депутат Городской Думы Константин Болотин и был поддержан коллегами.

Надежда Прыгина