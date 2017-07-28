logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

На месте пустыря за остановкой на улице Печорской в Пскове может появиться поликлиника

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 28.07.2017 11:13

За приведение в порядок этой долгие годы заброшенной территории, взялась служба благоустройства города. Уже избавились от прогнившего больше чем за пятнадцать лет забора. Сейчас засыпают аварийную канаву глубиной больше четырёх метров, делают планировку.

От заполонившего участок борщевика обещают избавиться, а вот полезную зелень оставить. С инициативой облагородить пустующую землю выступил депутат Городской Думы Константин Болотин и был поддержан коллегами.

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Новости

 
 
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк