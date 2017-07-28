Зовут на бесплатное угощенье, а продают посуду задорого: псковичей массово обзванивают кулинары из «Арбата»

Псковичам массово поступают звонки от компании "Арбат", диспетчеры фирмы зовут горожан на "кулинарное шоу". По их словам, на мероприятии гости узнают секреты здорового питания, рецепты вкусных блюд и различные способы приготовления пищи без использования соли и масла. Все кушанья на месте можно будет попробовать.
В нашем городе планируется несколько мероприятий, первое уже пятнадцатого сентября. Правда тем, кто ещё не достиг возраста тридцати пяти лет, отметили консультанты, не место на шоу, с чем это связано не уточнили. Предельный возраст участников - семьдесят лет.
В сети Интернет о фирме "Арбат" и их кулинарном шоу полно информации. Наши коллеги из ГТРК "Ставрополье" побывали на мероприятии. Там людям предлагали чудо-посуду, один набор сто семьдесят тысяч рублей. Не царапается и практически сама готовит, и именно сегодня на неё скидка. Нет денег на такую дорогостоящую покупку? Менеджеры тут же помогают оформить кредитный договор. И хоть таким образом, отметили полицейские Ставрополья, гастролирующие бизнесмены закон не нарушали - люди добровольно подписывали документы, тем не менее, предприниматели обрекли горожан на выплату сотен тысяч рублей. Расплачиваться пенсионерам приходится годами, а вернуть средства очень сложно.
Виктория Парфенова
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