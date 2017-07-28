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Зовут на бесплатное угощенье, а продают посуду задорого: псковичей массово обзванивают кулинары из «Арбата»

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.07.2017 11:07

Псковичам массово поступают звонки от компании "Арбат", диспетчеры фирмы зовут горожан на "кулинарное шоу". По их словам, на мероприятии гости узнают секреты здорового питания, рецепты вкусных блюд и различные способы приготовления пищи без использования соли и масла. Все кушанья на месте можно будет попробовать.

В нашем городе планируется несколько мероприятий, первое уже пятнадцатого сентября. Правда тем, кто ещё не достиг возраста тридцати пяти лет, отметили консультанты, не место на шоу, с чем это связано не уточнили. Предельный возраст участников - семьдесят лет.
В сети Интернет о фирме "Арбат" и их кулинарном шоу полно информации. Наши коллеги из ГТРК "Ставрополье" побывали на мероприятии. Там людям предлагали чудо-посуду, один набор сто семьдесят тысяч рублей. Не царапается и практически сама готовит, и именно сегодня на неё скидка. Нет денег на такую дорогостоящую покупку? Менеджеры тут же помогают оформить кредитный договор. И хоть таким образом, отметили полицейские Ставрополья, гастролирующие бизнесмены закон не нарушали - люди добровольно подписывали документы, тем не менее, предприниматели обрекли горожан на выплату сотен тысяч рублей. Расплачиваться пенсионерам приходится годами, а вернуть средства очень сложно.

Виктория Парфенова

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