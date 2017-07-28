Молодежное неформальное пространство «Лифт» приглашает к сотрудничеству всех, кто готов учиться и чему-то научить других

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.07.2017 10:59

В Пскове открылось новое молодежное неформальное пространство "Лифт". Создатели - организация "Вечевой орден" и клуб "Юный техник" - задумали собрать в одном месте креативных молодых людей и дать им возможность для самореализации. То есть любой желающий может использовать студию для проведения мастер-классов, тренингов и создания проектов.

Пространство оформлено в необычном стиле – «стимпанк», который символизирует прогресс, век новых технологий. Тем самым организаторы провели аналогию с ростом, самосовершенствованием, стремлением вверх, отсюда и название – «Лифт». И теперь организаторы приглашают к сотрудничеству всех, кто готов учиться и чему-то научить других.

Дина Перевозчикова