Молодежное неформальное пространство «Лифт» приглашает к сотрудничеству всех, кто готов учиться и чему-то научить других

В Пскове открылось новое молодежное неформальное пространство "Лифт". Создатели - организация "Вечевой орден" и клуб "Юный техник" - задумали собрать в одном месте креативных молодых людей и дать им возможность для самореализации. То есть любой желающий может использовать студию для проведения мастер-классов, тренингов и создания проектов.
Пространство оформлено в необычном стиле – «стимпанк», который символизирует прогресс, век новых технологий. Тем самым организаторы провели аналогию с ростом, самосовершенствованием, стремлением вверх, отсюда и название – «Лифт». И теперь организаторы приглашают к сотрудничеству всех, кто готов учиться и чему-то научить других.
Дина Перевозчикова
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Июль 2017
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