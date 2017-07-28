Отличница Мария Пуговкина попробовала себя в роли ведущей и ассистента режиссёра телерадиокомпании «Псков»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.07.2017 10:45

Финалистка конкурса «Губернаторский дневник» Мария Пуговкина побывала в гостях у нашей телерадиокомпании. Мечта Марии – стать журналистом. Она познакомилась с процессом подготовки и выпуска новостей в эфир. Попробовала себя в роли ведущей в обновлённой студии и ассистента режиссёра в аппаратной. Кроме того, узнала, как выглядит студия «Радио Россия-Псков» и Радио «Маяк-Псков».

Мария не просто хорошо учится, но и увлекается рисованием и приготовила коллаж о работе тележурналиста. Конкурс «Губернаторский дневник» - это совместный проект областной администрации и газеты "Комсомольская правда-Псков". Школьников, которые за год набрали наибольшее количество пятёрок, приглашают на встречу с главой региона. Ребята рассказывают о своих успехах и планах на будущее, получают подарки. Одним из которых для Марии и стала экскурсия по нашей телерадиокомпании.

Кирилл Радион