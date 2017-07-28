Чем запомнится уходящая трудовая неделя жителям Псковской области обсудим в программе Постфактум на «Радио России-Псков» (28 июля) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.07.2017 10:22

Чем запомнится уходящая трудовая неделя жителям Псковской области обсудим в программе Постфактум на «Радио России-Псков». Рассмотрим, какие события в экономической, общественной и культурной жизни определяют настоящее и влияют на будущее нашего региона. Слушайте сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» (28 июля) в 18.10