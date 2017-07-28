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Последние новости с псковских дорог и постов ДПС обсудим с начальником Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолием Ефимовым в Шоу Вежливых Людей на Радио «Маяк-Псков» 28 июля с 17:05

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.07.2017 10:07

Последние новости с псковских дорог и постов ДПС обсудим с начальником Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолием Ефимовым в Шоу Вежливых Людей на Радио «Маяк-Псков» 28 июля с 17:05В июле в силу вступили изменения, касающиеся регистрации автомобилей и перевозки детей! А в МВД пообещали продавать на аукционах красивые номера! В тоже время в Пскове увеличилось число пьяных водителей и изменился режим работы светофоров на некоторых перекрестках.
Последние новости с псковских дорог и постов ДПС обсудим в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» 28 июля 17:05. У нас в гостях - начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, полковник полиции Анатолий Ефимов. Слушайте 28 июля в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» с 17:05. Присоединяйтесь к разговору по телефону 66-27-47
 

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