Последние новости с псковских дорог и постов ДПС обсудим с начальником Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолием Ефимовым в Шоу Вежливых Людей на Радио «Маяк-Псков» 28 июля с 17:05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.07.2017 10:07

В июле в силу вступили изменения, касающиеся регистрации автомобилей и перевозки детей! А в МВД пообещали продавать на аукционах красивые номера! В тоже время в Пскове увеличилось число пьяных водителей и изменился режим работы светофоров на некоторых перекрестках.

Последние новости с псковских дорог и постов ДПС обсудим в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» 28 июля 17:05. У нас в гостях - начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, полковник полиции Анатолий Ефимов. Слушайте 28 июля в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» с 17:05. Присоединяйтесь к разговору по телефону 66-27-47

