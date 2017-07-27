В Великих Луках сегодня завершилась работа делегатов Ассоциации малых и средних городов России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.07.2017 20:18

Представители десятков регионов приехали в Великие Луки, чтобы обсудить жизнь и проблемы своих муниципалитетов. Например, проекты по привлечению активных горожан к совместной работе с администрацией городов и поселений. Своим опытом - работой общественных советников - поделились и Великие Луки.

Электродвигатели производства Великолукского завода «Реостат» востребованы по всей стране. Гости узнали, что в петербургском метро на этих двигателях ездят треть всех поездов, а в Казани - почти сто процентов электричек.

Гостям тоже было, чем поделиться. На семинаре председатель Комитета Мособлдумы Тарас Ефимов рассказал об инициативном бюджетировании. Это когда часть бюджета, например, миллионов пять, распределяют сами граждане. Готовят предложения, закладывают свое софинансирование и получают деньги. Проекты могут быть разные - от подсыпки дороги до установки детской площадки.

В Великих Луках подобные идеи тоже воплощаются в жизнь. По инициативе главы города Николая Козловского появились общественные советники. Активисты призывают горожан не только участвовать в субботниках, но и выдвигать свои проекты по благоустройству, которые может поддержать администрация. В этом году уже четырнадцать дворов преобразятся благодаря инициативе жителей.

На заседании президиума Ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве с общественной организацией "Лига здоровья нации". Цель - проводить в российских городах оздоровительные мероприятия. Одобрили участники ассоциации и создание цикла телефильмов о малых и средних городах. Великие Луки станут первым участником телепроекта.

Иван Павлов, Иван Лопаев