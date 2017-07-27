Банде злоумышленников, ограбивших почту в Порховском районе, вынесли приговор

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.07.2017 17:14

Псковский областной суд вынес приговор трем мужчинам, что в апреле прошлого года напали на почтовое отделение в деревне Боровичи Порховского района. Компания друзей, угрожая сотрудникам организации огнестрельным оружием, похитила более 175 тысяч рублей. Забрав деньги скрылась на машине, которую потом правоохранители нашли в лесу сожженной.

Впрочем, долго наслаждаться свободой злоумышленникам не удалось: полицейские задержали их спустя неделю. Организатор и члены преступного сообщества обвинялись по нескольким статьям уголовного кодекса: это создание банды, незаконное приобретение, перевозка, переделка оружия, а также нападение в целях хищения имущества. Руководитель и организатор банды приговорён по совокупности преступлений к 15-ти годам лишения свободы, соисполнители - к 11-ти и 12-ти годам соответственно. Отбывать наказание осужденным предстоит в колонии строгого режима.

Виктория Парфенова