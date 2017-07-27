Контрабанду сигарет на сумму около двух миллионов рублей задержали на границе в Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.07.2017 17:06

Почти пятьдесят тысяч пачек контрабандных сигарет изъяли на российско-эстонской границе в Псковской области. После того, как пограничники остановили грузовой автомобиль, таможенники при его осмотре обнаружили в рефрижераторе незадекларированный товар.

По предварительной оценке стоимость составила около двух миллионов рублей. Из России контрабанду пытался перевезти гражданин Латвии, сигареты у него изъяты для проведения экспертизы.

Татьяна Борисова