Фильм озвучен тифлокомментариями. Это дополнительная звуковая дорожка, которая описывает происходящее в фильме. Таким образом слепые и слабовидящие люди могут более полно представить происходящее на экране. Показ состоялся в специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих людей. Это не первый подобный показ.
В рамках проекта "Кино без границ" здесь регулярно показывают фильмы с тифлопереводом. Следующую картину «Турецкий гамбит» планируют показать в конце августа.
Екатерина Давыдова
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Июль 2017
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