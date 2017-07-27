Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.07.2017 16:59

Фильм озвучен тифлокомментариями. Это дополнительная звуковая дорожка, которая описывает происходящее в фильме. Таким образом слепые и слабовидящие люди могут более полно представить происходящее на экране. Показ состоялся в специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих людей. Это не первый подобный показ.

В рамках проекта "Кино без границ" здесь регулярно показывают фильмы с тифлопереводом. Следующую картину «Турецкий гамбит» планируют показать в конце августа.

Екатерина Давыдова