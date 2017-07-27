Как обезопасить свой отдых, избежать многих неприятных последствий - обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» (27 июля) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.07.2017 15:15

Лето – прекрасное время для отдыха на свежем воздухе. В этом году погода пока не радует отдыхающих, но ситуация должна измениться в августе. По информации Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды первая неделя августа наконец-то принесёт сухую и тёплую погоду, а возможные дожди будут кратковременными. Но с наступлением таких тёплых и солнечных дней увеличится и количество несчастных случаев с отдыхающими. Как обезопасить свой отдых? Не заблудится в лесу? И избежать многих неприятных последствий? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» (27 июля) в 18.10