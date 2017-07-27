В Жидиловом Бору сегодня перезахоронили останки советских солдат

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.07.2017 15:09

Останки тридцати восьми солдат перезахоронили сегодня на мемориальном комплексе «Жидилов Бор». Все они погибли в боях за освобождение Псковского района. Поиском занимались члены отряда "Обелиск". Останки бойцов-освободителей они обнаружили в районе деревни Соловьи и Лобаны. Имена героев неизвестны, как и сотен других солдат, которые покоятся в Жидиловом Бору.

В сорок четвертом здесь и по всей линии "Пантера", пробивая оборону врага, погибли тысячи бойцов. Кроме того, сегодня по просьбе родственников в братскую могилу перенесли и останки партизана, который был похоронен в поле под деревней Грызули. Перезахоронение солдат, погибших в суровых боях за освобождение Псковского района - уже традиция в день его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Дина Перевозчикова