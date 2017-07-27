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Псковичка на личном приеме врио губернатора Максима Жаворонкова пожаловалась на отсутствие тротуаров на улице Льва Толстого

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.07.2017 15:03

Исполняющий полномочия губернатора области Максим Жаворонков провел сегодня прием граждан по личным вопросам. Одно из обращений касалось состояния улицы Льва Толстого. Псковичка попросила провести капитальный ремонт проезжей части и обустроить тротуары на участке от Малозонального переулка до улицы Речной.

Глава администрации Игорь Калашников пояснил, что на указанном участке дороги в этом году проведут ямочный ремонт, а в конце августа дорожники начнут обустройство тротуаров. Капитальный ремонт запланирован на следующий год. Кроме того, заключен контракт на ремонт участка улицы Льва Толстого от Кузнецкой до Гражданской.
Еще один житель области попросил поддержки в проведении лыжного десанта по маршруту партизанского обоза в Дедовичском районе и сплава на лодках по реке Шелонь. Администрации области поможет в создании некоммерческой организации с тем, чтобы впоследствии активисты смогли участвовать в грантовых конкурсах. Кроме этого в ближайшее время в Псковское областное Собрание будет внесен проект закона о присвоении Дедовичскому району звания «Край партизанской славы».

Андрей Удалов

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