Необычное природное явление наблюдали жители Великих Лук

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.07.2017 14:54

Специалисты называют его мезомасштабной конвективной системой. На деле это огромные кучевые облака, которые стали причиной сильнейшего ливня, обрушившегося на город. За несколько секунд на улицах Великих Лук образовался настоящий потоп.

Как отмечают синоптики, такая облачность характерна для южных районов в часы наибольшего прогрева воздуха, но аномалией это назвать нельзя. Температура воздуха по области теперь будет немного понижаться, но до середины августа ожидаются отдельные жаркие дни.

Татьяна Борисова