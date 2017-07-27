logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Необычное природное явление наблюдали жители Великих Лук

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 27.07.2017 14:54

Специалисты называют его мезомасштабной конвективной системой. На деле это огромные кучевые облака, которые стали причиной сильнейшего ливня, обрушившегося на город. За несколько секунд на улицах Великих Лук образовался настоящий потоп.

Как отмечают синоптики, такая облачность характерна для южных районов в часы наибольшего прогрева воздуха, но аномалией это назвать нельзя. Температура воздуха по области теперь будет немного понижаться, но до середины августа ожидаются отдельные жаркие дни.

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5

Новости

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Новости

 
 
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк