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Как разрабатываются новые туристические маршруты поговорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 28 июля с 7:20 с Юлией Белобородовой и Татьяной Мусатовой

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.07.2017 14:44

Как разрабатываются новые туристические маршруты поговорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 28 июля с 7:20 с Юлией Белобородовой и Татьяной МусатовойПсковская область вошла в список 10 субъектов России, занимающих лидирующие позиции по исполнению Федеральной целевой программы по развитию туризма. Такую статистику сообщили совсем недавно в пресс-службе Ростуризма. Как разрабатываются новые туристические маршруты и чему стоит поучиться псковичам у ближайших соседей поговорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 28 июля с 7:20 с первым заместителем председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлией Белобородовой и мастером народных промыслов, постоянным участником ремесленных ярмарок Татьяной Мусатовой.

Слушайте 28 июля в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с 7:20
 

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