Сегодня в Великих Луках состоится заседание правления Ассоциации малых и средних городов России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.07.2017 11:24

Делегаты второй день обсуждают проблемы развития муниципалитетов, в частности вовлечение жителей в решение вопросов местного самоуправления. Отдельно остановились на теме, касающейся поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Отметим, что Великие Луки вступили в Ассоциацию малых и средних городов в конце прошлого года.

Это добровольное объединение муниципалитетов России, которое выступает за развитие местного самоуправления.

Татьяна Борисова