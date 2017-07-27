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Сегодня в Великих Луках состоится заседание правления Ассоциации малых и средних городов России

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.07.2017 11:24

Делегаты второй день обсуждают проблемы развития муниципалитетов, в частности вовлечение жителей в решение вопросов местного самоуправления. Отдельно остановились на теме, касающейся поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Отметим, что Великие Луки вступили в Ассоциацию малых и средних городов в конце прошлого года.

Это добровольное объединение муниципалитетов России, которое выступает за развитие местного самоуправления.

Татьяна Борисова

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