Сегодня в Великих Луках состоится заседание правления Ассоциации малых и средних городов России

Делегаты второй день обсуждают проблемы развития муниципалитетов, в частности вовлечение жителей в решение вопросов местного самоуправления. Отдельно остановились на теме, касающейся поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Отметим, что Великие Луки вступили в Ассоциацию малых и средних городов в конце прошлого года.
Это добровольное объединение муниципалитетов России, которое выступает за развитие местного самоуправления.
Татьяна Борисова
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Июль 2017
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