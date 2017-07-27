Жители порховской деревни недоумевают, почему ремонт дороги до них не дойдёт

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.07.2017 11:17

Не успели жители деревни Деменино Порховского района обрадоваться долгожданному ремонту дороги, как их ждало разочарование. Благоустройство до них не дойдёт. Дорогу отремонтируют только до деревни Верхний мост. Несколько километров, которые отделяют её от Деменино не входят в план дорожников. Жители, конечно, возмущаются - дорогу необходимо ремонтировать, иначе к ним даже скорая не сможет доехать.

Жители Деменино и других соседних деревень от чиновников получают одни только обещания. Вот и теперь понадеялись на ремонт дороги, но у них в деревне и грейдер не увидишь, не то что строительную технику.

А скоро, переживают жители, ни автобус, ни скорая помощь в Деменино не поедут. Проблема не только в ямах. Обочины настолько заросли кустарником, что комфортно на дороге себя чувствуют только велосипедисты. Двум автомобилям разъехаться уже проблематично.Отремонтировать дорогу Шемякино - Деменино обещали уже давно. И работы наконец начались, но почему-то только до деревни Верхний мост. Местные жители просят чиновников, убрать кусты и пустить грейдер.

Однако дорожники работают по своему плану: ремонт шести километров дороги до деревни Верхний мост, асфальт в самом населенном пункте и замена моста. Подрядчик говорит, что от них ничего не зависит, был тендер, что прописано в контракте, то и выполнят.

С просьбой привести в порядок дорогу жители обратились напрямую в Транспортный комитет. Вот что чиновники ответили на страничке в соцсетях: «Этот участок не включен в программу работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2017 год. Вопрос дополнительно будет рассмотрен при формировании плана работ на 2018 год».

Рассмотрят, но не факт, что включат. Видимо свою дорогу - говорят сельчане - самим и придется обслуживать, пока она не превратилась в дорогу с односторонним движением.

Дина Перевозчикова, Александр Калинин