У отделения недоношенных Псковской детской областной больницы юбилей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.07.2017 10:53

Сегодня в отделении недоношенных выхаживают детей с массой тела от шестисот десяти граммов. Малышей учат самостоятельно дышать, есть и сохранять температуру тела. Залог успешной работы - современное оборудование и профессиональные специалисты. Которые вместе с мамами проходят непростой путь от реанимации до выписки.

Эту малышку сложно разглядеть из-за пеленок. Она родилась с экстремально низкой массой тела - всего шестьсот семьдесят граммов. За два месяца жизни научилась самому главному - самостоятельно дышать. Выхаживать таких дюймовочек, рассказывает завотделением, уже привычное дело. Когда ребенок готов самостоятельно сосать и ежедневно прибавляет в весе его можно выписывать домой.

Ярослава родилась с весом меньше двух килограммов. Первая время, рассказывает мама Евгения, было страшно даже подходить к ребенку. Выписки и первой встречи с папой ждали целый месяц.

Поддержка и помощь мамам еще одна задача врачей и сестер отделения. Перевороты малышей каждые три часа, восьмиразовое кормление - справиться с новыми хлопотами в первые дни могут не все.

За год врачи и медсестры выхаживают более двухсот недоношенных детей. Конечно, с помощью современного оборудования. Отделение оснащено современными кувезами, кроватками-грелками, прикроватными многофункциональными мониторами для наблюдения за пациентами, аппаратами для микроструйного введения питания. В отделении реанимации используют современные технологии и методики лечения недоношенных. Новый аппарат вентиляции легких дает дополнительные возможности. А вот это небольшое устройство позволило сохранить зрение сотням недоношенных детей. Раньше на лазерные операции детей возили в Санкт Петербург.

Путь от реанимации до выписки родители и врачи проходят вместе. Неудивительно, что родители всегда возвращаются, чтобы сказать спасибо.

К пациентам здесь особое отношение. Их фотографии украшают стены отделения. Поддерживать связь с родителями стараются и после выписки. И всегда ждут в гости.

Екатерина Давыдова, Сергей Дьяков