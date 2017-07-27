logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

У отделения недоношенных Псковской детской областной больницы юбилей

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 27.07.2017 10:53

Сегодня в отделении недоношенных выхаживают детей с массой тела от шестисот десяти граммов. Малышей учат самостоятельно дышать, есть и сохранять температуру тела. Залог успешной работы - современное оборудование и профессиональные специалисты. Которые вместе с мамами проходят непростой путь от реанимации до выписки.

Эту малышку сложно разглядеть из-за пеленок. Она родилась с экстремально низкой массой тела - всего шестьсот семьдесят граммов. За два месяца жизни научилась самому главному - самостоятельно дышать. Выхаживать таких дюймовочек, рассказывает завотделением, уже привычное дело. Когда ребенок готов самостоятельно сосать и ежедневно прибавляет в весе его можно выписывать домой.
Ярослава родилась с весом меньше двух килограммов. Первая время, рассказывает мама Евгения, было страшно даже подходить к ребенку. Выписки и первой встречи с папой ждали целый месяц.
Поддержка и помощь мамам еще одна задача врачей и сестер отделения. Перевороты малышей каждые три часа, восьмиразовое кормление - справиться с новыми хлопотами в первые дни могут не все.
За год врачи и медсестры выхаживают более двухсот недоношенных детей. Конечно, с помощью современного оборудования. Отделение оснащено современными кувезами, кроватками-грелками, прикроватными многофункциональными мониторами для наблюдения за пациентами, аппаратами для микроструйного введения питания. В отделении реанимации используют современные технологии и методики лечения недоношенных. Новый аппарат вентиляции легких дает дополнительные возможности. А вот это небольшое устройство позволило сохранить зрение сотням недоношенных детей. Раньше на лазерные операции детей возили в Санкт Петербург.
Путь от реанимации до выписки родители и врачи проходят вместе. Неудивительно, что родители всегда возвращаются, чтобы сказать спасибо.
К пациентам здесь особое отношение. Их фотографии украшают стены отделения. Поддерживать связь с родителями стараются и после выписки. И всегда ждут в гости.

Екатерина Давыдова, Сергей Дьяков

SocButtons v1.5

Новости

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Новости

 
 
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк