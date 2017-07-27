У отделения недоношенных Псковской детской областной больницы юбилей

Сегодня в отделении недоношенных выхаживают детей с массой тела от шестисот десяти граммов. Малышей учат самостоятельно дышать, есть и сохранять температуру тела. Залог успешной работы - современное оборудование и профессиональные специалисты. Которые вместе с мамами проходят непростой путь от реанимации до выписки.
Эту малышку сложно разглядеть из-за пеленок. Она родилась с экстремально низкой массой тела - всего шестьсот семьдесят граммов. За два месяца жизни научилась самому главному - самостоятельно дышать. Выхаживать таких дюймовочек, рассказывает завотделением, уже привычное дело. Когда ребенок готов самостоятельно сосать и ежедневно прибавляет в весе его можно выписывать домой.
Ярослава родилась с весом меньше двух килограммов. Первая время, рассказывает мама Евгения, было страшно даже подходить к ребенку. Выписки и первой встречи с папой ждали целый месяц.
Поддержка и помощь мамам еще одна задача врачей и сестер отделения. Перевороты малышей каждые три часа, восьмиразовое кормление - справиться с новыми хлопотами в первые дни могут не все.
За год врачи и медсестры выхаживают более двухсот недоношенных детей. Конечно, с помощью современного оборудования. Отделение оснащено современными кувезами, кроватками-грелками, прикроватными многофункциональными мониторами для наблюдения за пациентами, аппаратами для микроструйного введения питания. В отделении реанимации используют современные технологии и методики лечения недоношенных. Новый аппарат вентиляции легких дает дополнительные возможности. А вот это небольшое устройство позволило сохранить зрение сотням недоношенных детей. Раньше на лазерные операции детей возили в Санкт Петербург.
Путь от реанимации до выписки родители и врачи проходят вместе. Неудивительно, что родители всегда возвращаются, чтобы сказать спасибо.
К пациентам здесь особое отношение. Их фотографии украшают стены отделения. Поддерживать связь с родителями стараются и после выписки. И всегда ждут в гости.
Екатерина Давыдова, Сергей Дьяков
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Июль 2017
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