Ребята из летнего лагеря творческой мастерской «Детский дворик» познакомились с работой ГТРК «Псков»

К нам в телецентр на экскурсию снова пришли ребята из летнего лагеря творческой мастерской "Детский дворик". За эту смену, которая посвящена изучению разных профессий, школьники уже успели побывать на военном аэродроме, встречались с полярником, а теперь познакомились с теми, кто делает новости.
Ребята не просто проследили весь многоступенчатый процесс создания новостей, но и узнали много новых слов, наших профессиональных. Поэтому в будущем у них приоритет при приеме к нам на работу. К тому же наши маленькие гости - это уже будущие журналисты. Никто в телецентре не смог увильнуть от их каверзных вопросов. Пришлось раскрыть все секреты.
Дина Перевозчикова, Владимир Шагапов
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Июль 2017
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