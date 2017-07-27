Ребята из летнего лагеря творческой мастерской «Детский дворик» познакомились с работой ГТРК «Псков»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.07.2017 10:42

К нам в телецентр на экскурсию снова пришли ребята из летнего лагеря творческой мастерской "Детский дворик". За эту смену, которая посвящена изучению разных профессий, школьники уже успели побывать на военном аэродроме, встречались с полярником, а теперь познакомились с теми, кто делает новости.

Ребята не просто проследили весь многоступенчатый процесс создания новостей, но и узнали много новых слов, наших профессиональных. Поэтому в будущем у них приоритет при приеме к нам на работу. К тому же наши маленькие гости - это уже будущие журналисты. Никто в телецентре не смог увильнуть от их каверзных вопросов. Пришлось раскрыть все секреты.

Дина Перевозчикова, Владимир Шагапов