В Пскове будут перекрыты улица Некрасова и часть улицы Гражданской

С сегодняшнего вечера для движения транспорта закрыта улица Некрасова в Пскове. До тридцатого июля на участке от улицы Карла Маркса до Воровского будут ремонтировать дорожное полотно. А с завтрашнего дня из-за работ на теплотрассе, нельзя будет проехать по Гражданской от улицы Льва Толстого до Октябрьского проспекта. Здесь работы планируют завершить двадцать восьмого числа.
Водителей просят заранее выбирать объездные пути и следовать дорожным знакам.
Татьяна Борисова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6