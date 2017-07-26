В Пскове будут перекрыты улица Некрасова и часть улицы Гражданской

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.07.2017 21:05

С сегодняшнего вечера для движения транспорта закрыта улица Некрасова в Пскове. До тридцатого июля на участке от улицы Карла Маркса до Воровского будут ремонтировать дорожное полотно. А с завтрашнего дня из-за работ на теплотрассе, нельзя будет проехать по Гражданской от улицы Льва Толстого до Октябрьского проспекта. Здесь работы планируют завершить двадцать восьмого числа.

Водителей просят заранее выбирать объездные пути и следовать дорожным знакам.

Татьяна Борисова