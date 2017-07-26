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Сегодня подписано соглашение, которое должно решить проблему тех, кто приобрел квартиры через подрядчика - компанию «Строй-СА»

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.07.2017 17:42

В Администрации Псковской области сегодня подписано соглашение, которое призвано решить проблему нескольких десятков семей, что приобрели квартиры в жилом комплексе "Европа" через подрядчика - компанию "Строй-СА". Эта фирма продавала жилплощадь, которую якобы уже получила в качестве платы за работы от компании "ПИК 60".

На деле квартиры подрядчику не принадлежали и, когда "Строй-СА" сорвала сроки выполнения работ, договоры между компаниями были расторгнуты. Квадратные метры вернулись в собственность застройщика, который вновь выставил их на продажу, уже от своего имени. Люди, приобретавшие квартиры у "Строй-СА" обратились в полицию, к решению проблемы подключилась региональная Администрация. Сейчас, согласно подписанному документу, "ПИК-60" предоставит компании «Строй СА» дополнительные работы. Половину получаемых от застройщика денег Александр Лилица - директор фирмы-подрядчика будет тратить на расходные материалы, другая часть будет перечисляться на счета пострадавших. Люди, в свою очередь могут либо забрать эти деньги, либо потратить их на приобретение со скидкой жилья у застройщика.

Виктория Парфенова

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