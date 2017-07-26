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Ответ на вопрос: как узаконить и обезопасить конные прогулки в Пскове искали на совещании в администрации города

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.07.2017 17:36

Псковский Детский парк превратился в место выяснения отношений между целыми группировками всадниц на конях и пони, которые не могут поделить клиентов. При этом, катание на лошадях в центре города давно запрещено. Неоднократные штрафы и беседы не привели к результатам. Хозяйки лошадей и по сей день игнорируют требования властей и продолжают вести незаконную предпринимательскую деятельность. Точку в этом вопросе решил поставить глава города. Виновниц беспорядков снова пригласили в администрацию.

Всё смешалось в Детском парке: люди, кони, продукты жизнедеятельности лошадей. Местные жители шутят, что попав в парк, можно ненароком стать свидетелем реалити-шоу о разборках трёх банд.
Место конного побоища не меняется. Здесь много детей, а значит и потенциальных клиентов. Но городские власти исключили этот парк из списка разрешённых для прогулок на лошадях. И, несмотря на запрещающие знаки, всадницы продолжают охотиться на маленьких детей. И многие родители не против.
Ежедневно за тем, как лошадницы бьют копытом, а затем сами бьют друг друга, наблюдает местный дворник. Он же и убирает все оставленные "сюрпризы".
С просьбой "не устраивать цирк из города" – к лошадницам обратился глава Пскова. После многочисленных жалоб Иван Цецерский созывает совещание. За круглым столом по одну сторону оказались владелицы пони и лошадей. А по другую - городские власти, правоохранительные органы и общественники. Дискуссия получилась жаркой.
Лошадницам в очередной раз напомнили, что те занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, которая не соответствует требованиям безопасности. Ко всему прочему, девушки нарушают эстетический облик города, загоняя табун лошадей в Детский парк и оставляя следы. Глава города Пскова, Иван Цецерский подчеркнул, что надо научиться жить в городе по общим правилам. И эти общие правила готовы обсудить. Но после того, как владельцы лошадей и пони станут добропорядочными и законопослушными предпринимателями, оформят соответствующие документы, договорятся между собой и урегулируют свои внутренние конфликты. А пока городские власти и уполномоченный по правам ребёнка рекомендуют жителям остерегаться конных прогулок, ради безопасности детей.

Алина Чабан, Иван Лопаев

 

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