О трудовых буднях и повседневной жизни бойцов расскажет командир отряда ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области, полковник Дмитрий Салихов в программе «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» 27 июля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.07.2017 16:35

Росгвардия в ближайшем будущем станет армейским подразделением. О том, что должно измениться в службе бойцов ОМОНа, о специфике их подготовки, а также о повседневной жизни этого силового подразделения расскажет командир отряда ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области полковник Дмитрий Салихов в программе «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» 27 июля с 7.20.