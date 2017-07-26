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О трудовых буднях и повседневной жизни бойцов расскажет командир отряда ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области, полковник Дмитрий Салихов в программе «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» 27 июля с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.07.2017 16:35

О трудовых буднях и повседневной жизни бойцов расскажет командир отряда ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области, полковник Дмитрий Салихов в программе «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» 27 июля с 7.20Росгвардия в ближайшем будущем станет армейским подразделением. О том, что должно измениться в службе бойцов ОМОНа, о специфике их подготовки, а также о повседневной жизни этого силового подразделения расскажет командир отряда ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области полковник Дмитрий Салихов в программе «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» 27 июля с 7.20.

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