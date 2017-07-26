О трудовых буднях и повседневной жизни бойцов расскажет командир отряда ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области, полковник Дмитрий Салихов в программе «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» 27 июля с 7.20

Росгвардия в ближайшем будущем станет армейским подразделением. О том, что должно измениться в службе бойцов ОМОНа, о специфике их подготовки, а также о повседневной жизни этого силового подразделения расскажет командир отряда ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области полковник Дмитрий Салихов в программе «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» 27 июля с 7.20.
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6