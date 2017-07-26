Тринадцать политических партий и их отделений примут участие в выборах в Псковской области 10 сентября

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.07.2017 16:15

На этой неделе заканчивается регистрация кандидатов на выборы, которые состоятся в Единый день голосования десятого сентября.

Всего в области пройдут тридцать восемь избирательных кампаний. В регионе будут выбирать муниципальных депутатов, глав семи районов, также будут довыборы в Псковское областное Собрание. По всем избирательным кампаниям выдвинуто почти две тысячи кандидатов.

Сейчас официально в регистрации отказано одному выдвиженцу в Псковскую городскую Думу, так как он не собрал необходимое количество подписей. Кроме того, выявлены серьёзные нарушения избирательного законодательства ещё у трёх кандидатов. Один из них, собиравшийся баллотироваться в Великолукскую городскую Думу от партии "Яблоко", скрыл наличие у себя судимости. Ещё двое, кандидат от партии "Справедливая Россия" и самовыдвиженец, имеют гражданство иностранного государства, поэтому не смогут принять участие в выборах в Псковскую городскую Думу.

Виктория Писукова