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В Пскове запускают новый творческий проект «Лифт»

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.07.2017 16:05

Завтра в Пскове откроется новое пространство для творчества молодёжи - кластер "Лифт". По словам его создателей, руководителей организации "Вечевой Орден", на новой площадке сама молодёжь сможет решать, чем занять своё время. В "Лифте" будут проходить различные мастер-классы, обучающие программы и курсы.

Например, планируется создание литературного клуба, фотолаборатории, проектной мастерской и клуба настольных игр, проведение музыкальных и поэтических вечеров. Работать молодёжный кластер будет в здании ДОСААФ на улице Коммунальной.

Виктория Писукова

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