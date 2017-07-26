В Пскове запускают новый творческий проект «Лифт»

Завтра в Пскове откроется новое пространство для творчества молодёжи - кластер "Лифт". По словам его создателей, руководителей организации "Вечевой Орден", на новой площадке сама молодёжь сможет решать, чем занять своё время. В "Лифте" будут проходить различные мастер-классы, обучающие программы и курсы.
Например, планируется создание литературного клуба, фотолаборатории, проектной мастерской и клуба настольных игр, проведение музыкальных и поэтических вечеров. Работать молодёжный кластер будет в здании ДОСААФ на улице Коммунальной.
Виктория Писукова
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