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О программе фестиваля «Словенское поле» и участниках этого года расскажем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» (26 июля) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.07.2017 15:05

О программе фестиваля «Словенское поле» и участниках этого года расскажем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» (26 июля) в 18.1028 июля открывается один из крупнейших поэтических фестивалей - «Словенское поле». Проходит это знаковое международное событие в Изборске и Пскове. О программе фестиваля, участниках этого года, а также о Псковском отделении Союза писателей России расскажем сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» (26 июля) в 18.10

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