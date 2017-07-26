О программе фестиваля «Словенское поле» и участниках этого года расскажем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» (26 июля) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.07.2017 15:05

28 июля открывается один из крупнейших поэтических фестивалей - «Словенское поле». Проходит это знаковое международное событие в Изборске и Пскове. О программе фестиваля, участниках этого года, а также о Псковском отделении Союза писателей России расскажем сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» (26 июля) в 18.10