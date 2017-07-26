От реконструкции парка в Острове до проблем с льготными лекарствами. Региональная неделя Александра Козловского

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.07.2017 11:52

В этом году будет реконструирован городской парк в Острове. Он вошел в программу "Парки малых городов" партии "Единая Россия". Об этом глава района Дмитрий Быстров рассказал депутату Госдумы Александру Козловскому, который посетил город с рабочей поездкой. Также парламентарий провел прием граждан в Пскове. Одну неделю в каждом месяце депутаты работают в своих регионах.

Эта игровая площадка в центре Острова пользуется огромной популярностью у молодых мам и детей. Только вот у современного комплекса есть один недостаток - вокруг горок и качелей нет никакого специального покрытия.

Как раз такое современное резиновое покрытие появится здесь после реконструкции. Район участвует в программе "Парки малых городов", запущенной партией "Единая Россия". Уже в этом году муниципальные власти планируют провести основные строительные работы. Здесь планируют выложить дорожки брусчаткой, убрать старые деревья, сделать специальное место для фотосессии молодожёнов и организовать на всей территории парка освещение.

В обновлении в Острове нуждаются не только парки, но и названия некоторых улиц - считают жители города. Вернуть улицам исторические названия предложила на приеме у Александра Козловского островичка Галина Муратова. Она подготовила список из десяти объектов. Например, центральная улица Ленина раньше называлась Троицкая. Депутат идею поддержал, но предложил сначала ограничиться одним-двумя переименованиями. Также Александр Козловский предложил свою помощь региональному Комитету здравоохранения. Сейчас из-за несовершенства законов он не справляется с закупками льготных лекарств.

Александр Козловский обещал рассмотреть эту проблему в Госдуме на рабочей группе по закону о государственных закупках.

Сейчас, даже если препарат закуплен, пациент может не получить его сразу. Нужно иногда до трех месяцев. Поэтому изменения в закон, считают в здравоохранении, давно назрели.

Иван Павлов, Виктория Писукова, Кирилл Мосин, Сергей Дьяков