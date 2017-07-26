В городской администрации лошадницам напомнили, что те занимаются незаконной предпринимательской деятельностью

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.07.2017 11:46

Глава Пскова обратился к лошадницам из «Детского парка» с просьбой не устраивать цирк из города. После того, как в сети-интернет с заядлой регулярностью стали попадать ролики драк и неуместного поведения псковских наездниц и после многочисленных жалоб жителей и гостей города, власти созвали совещание.

За круглым столом в городской администрации по одну сторону оказались владелицы пони и лошадей. А по другую - городские власти, правоохранительные органы и общественники. Дискуссия получилась жаркой. Лошадницам напомнили, что те занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, которая не соответствует требованиям безопасности. Ко всему прочему, продукты жизнедеятельности животных на тротуарах нарушают эстетический облик города.

Алина Чабан