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Несанкционированную свалку ртутных ламп возле деревни Черняковицы ликвидировали

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.07.2017 11:32

Свалку обнаружили местные жители на прошлой неделе. К решению проблемы подключились представители ОНФ и Росприроднадзор. Ранее подобная опасная свалка была убрана у деревни Глоты Псковского района.

За неизвестными вредителями пришлось убрать более ста ламп и срезать часть почвы, которая уже была отравлена ртутью.

Кирилл Радион

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