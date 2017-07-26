Несанкционированную свалку ртутных ламп возле деревни Черняковицы ликвидировали

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.07.2017 11:32

Свалку обнаружили местные жители на прошлой неделе. К решению проблемы подключились представители ОНФ и Росприроднадзор. Ранее подобная опасная свалка была убрана у деревни Глоты Псковского района.

За неизвестными вредителями пришлось убрать более ста ламп и срезать часть почвы, которая уже была отравлена ртутью.

Кирилл Радион