Детский фонд призывает псковичей помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.07.2017 11:28

Помочь собрать школьный портфель призывает Детский фонд псковичей. Такая помощь необходима детям из малоимущих семей и домов интернатов. Полный список необходимых вещей, более двадцати позиций, размещен в социальной сети в группе Детского фонда. Это рюкзаки, пеналы, канцелярия и многое другое. Всего Детский фонд планирует собрать к школе шестьсот подопечных - учащихся начальной школы.

Пожертвования или купленные из списка вещи можно принести в офис Детского фонда, также пожертвовать средства можно на сайте «планета.ру» - проект "Здравствуй, школа".

Екатерина Давыдова