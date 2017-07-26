Детский фонд призывает псковичей помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей

Помочь собрать школьный портфель призывает Детский фонд псковичей. Такая помощь необходима детям из малоимущих семей и домов интернатов. Полный список необходимых вещей, более двадцати позиций, размещен в социальной сети в группе Детского фонда. Это рюкзаки, пеналы, канцелярия и многое другое. Всего Детский фонд планирует собрать к школе шестьсот подопечных - учащихся начальной школы.
Пожертвования или купленные из списка вещи можно принести в офис Детского фонда, также пожертвовать средства можно на сайте «планета.ру» - проект "Здравствуй, школа".
Екатерина Давыдова
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Июль 2017
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