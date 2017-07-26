Всероссийская Государственная телерадиокомпания проведет в Пскове IV Всероссийский фестиваль «Человек и вера»

Журналисты со всей России и известные персоны медиаиндустрии соберутся в Пскове. С двадцать первого по двадцать третье сентября в нашем городе пройдет четвертый Всероссийский фестиваль "Человек и вера", учредитель которого - Всероссийская Государственная телерадиокомпания.
Члены оргкомитета на первом заседании обсудили состав жюри, программу фестиваля, призы и номинации. Медиафорум такого уровня - заявил заместитель губернатора Максим Жаворонков - большая ответственность для нашего региона, поэтому всё должно пройти на самом высоком уровне. Для гостей организаторы подготовили обширную экскурсионную программу: Кремль, Мирожский монастырь, Центр лечебной педагогики в Пскове, Печоры, Изборск и село Михайловское с посещением домика Довлатова. Что касается самого конкурса телевизионных фильмов, Радио и ТВ программ, то оценивать работы будут именитые журналисты и телеведущие, которые также проведут с конкурсантами творческие встречи и мастер-классы.
Дина Перевозчикова
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Июль 2017
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