Лучшие из парашютистов сейчас в Пскове - стартовал чемпионат России по парашютному спорту и кубок Вооруженных сил

Сегодня в России отмечают День парашютиста. Лучшие из них сейчас в Пскове - стартовал чемпионат России по парашютному спорту и кубок Вооруженных сил. В соревнованиях принимают участие около восьмидесяти спортсменов из тридцати пяти регионов страны. У каждого за спиной не менее двух тысяч прыжков. Сильнейших будут определять в четырёх дисциплинах. По итогам двоеборья выявят абсолютного чемпиона страны.
Приземление на точность – это одно из основных упражнений в парашютном спорте. На высоте тысяча двести метров парашютисты отделяются от вертолета и начинают снижение. От того, как рассчитаны траектория и время раскрытия купола зависит очень многое, а финишная прямая и приземление в заданную точку лишь кульминация работы спортсмена.
Точность попадания - до сантиметра. Ноль сантиметров - это наилучший результат. Подсчет результатов обеспечивает электроника. Специальный датчик закреплен на площадке приземления, в него парашютист целится ногой. Добиваться точности можно только усердными тренировками. У каждого спортсмена по 2-3 тысячи прыжков.
Парашютный спорт – увлечение дорогостоящее из-за необходимости в авиации. Так как частной немного, то чаще всего этот спорт развивается при поддержке армии.
Соревнования продлятся до 30 июля. Впереди у парашютистов еще несколько зрелищных дисциплин: акробатика и двоеборье.
Андрей Удалов, Александр Калинин
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