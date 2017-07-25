В Псковском музее-заповеднике не решён вопрос переезда его фондов в связи с предстоящей реконструкцией

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.07.2017 17:36

Об этом сегодня в утреннем эфире «Стартовой площадки» на "Радио России-Псков" рассказала хранитель живописи и графики, заведующая отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольга Васильева. «Самая существенная коллекция, которую нужно будет переместить – это фонд древнерусской живописи. Он насчитывает около 500 единиц хранения» - отметила Ольга Васильева.

Напомним, что в сентябре начнётся реконструкция зданий Псковского музея-заповедника - Поганкиных палат и Фан-дер-Флита, где размещены музейные экспозиции. Времени на подготовительные работы осталось немного, поэтому вопросы сохранности и экспонирования фондов надо решать, как можно быстрее.