В Псковском музее-заповеднике не решён вопрос переезда его фондов в связи с предстоящей реконструкцией

Об этом сегодня в утреннем эфире «Стартовой площадки» на "Радио России-Псков" рассказала хранитель живописи и графики, заведующая отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольга Васильева. «Самая существенная коллекция, которую нужно будет переместить – это фонд древнерусской живописи. Он насчитывает около 500 единиц хранения» - отметила Ольга Васильева.
Напомним, что в сентябре начнётся реконструкция зданий Псковского музея-заповедника - Поганкиных палат и Фан-дер-Флита, где размещены музейные экспозиции. Времени на подготовительные работы осталось немного, поэтому вопросы сохранности и экспонирования фондов надо решать, как можно быстрее.
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