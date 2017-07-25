Форум «Единой России», посвящённый вопросам формирования комфортной городской среды, завершился сегодня в Краснодаре

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.07.2017 20:57

В работе форума приняла участие и псковская делегация. На четырёх дискуссионных площадках обсуждали современные подходы к благоустройству дворов, парков и скверов. Кроме того участников форума знакомили с атрибутами благоустройства, без которых уже невозможно представить город, и которым только предстоит стать таковыми в недалёком будущем. Несомненный плюс программы - активное вовлечение в неё горожан.

В бюджете Псковщины на приведение в порядок дворов и парков по проекту «Единой России» предусмотрено сто пятьдесят миллионов рублей.

Надежда Прыгина