Форум «Единой России», посвящённый вопросам формирования комфортной городской среды, завершился сегодня в Краснодаре

В работе форума приняла участие и псковская делегация. На четырёх дискуссионных площадках обсуждали современные подходы к благоустройству дворов, парков и скверов. Кроме того участников форума знакомили с атрибутами благоустройства, без которых уже невозможно представить город, и которым только предстоит стать таковыми в недалёком будущем. Несомненный плюс программы - активное вовлечение в неё горожан.
В бюджете Псковщины на приведение в порядок дворов и парков по проекту «Единой России» предусмотрено сто пятьдесят миллионов рублей.
Надежда Прыгина
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Июль 2017
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