В трех деревнях Псковского района развернуты ветеринарно-карантинные полицейские посты

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.07.2017 16:32

В Псковском районе введён карантин по африканской чуме свиней. В деревне Мельницы, Великое Поле и Знаменка развернуты ветеринарно-карантинные полицейские посты. Досматриваются все автомобили, найденные продукты питания животного происхождения без соответствующих документов изымаются. Машины проходят обработку ходовой части на специальном дизбарьере.

Вирус африканской чумы был выявлен в хозяйстве исправительной колонии в Середке. На данный момент от болезни там погибло уже тридцать два животных. В радиусе пяти километров от очага заболевания в ближайшее время будут уничтожены все свиньи. На территории карантинной зоны запрещена торговля, ввоз и вывоз свиней и продуктов свиноводства. Начальник Управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина пояснила, что уже принята уголовная мера наказания за распространение африканской чумы свиней. Это говорит о том, что если в каком-либо из хозяйств вызывает подозрение поведение животного, высокая температура, отказывается от еды, пошли синюшные или красные пятна. Значит надо сразу оповещать об этом ветеринарную государственную службу.

Екатерина Давыдова